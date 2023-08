zaterdag 26 augustus 2023 om 17:31

Sam Welsford troeft Olav Kooij en Jasper Philipsen nipt af in Renewi Tour

Sam Welsford heeft de vierde etappe in de Renewi Tour gewonnen. De Australiër van Team dsm-firmenich was de snelste in een massasprint, al was dat met het blote oog amper waar te nemen. Olav Kooij en Jasper Philipsen strandden op de dichtste ereplaatsen.

De Renewi Tour had vanmiddag een etappe volledig op Belgisch-Limburgs grondgebied in petto voor de renners. 179 kilometer tussen Beringen en Peer, met tussenin weinig tot geen hindernissen. En ook het weer zat mee, waardoor niemand er vooraf aan twijfelde dat we in Peer zouden gaan sprinten met het volledige peloton.

Toch begon de dag in mineur. Ter nagedachtenis van de betreurde Tijl De Decker mochten de renners van zijn ploeg Lotto Dstny op de eerste rij plaatsnemen en een minuut stilte initiëren. De organisatie gaf ook aan dat – uit respect voor de nabestaanden van De Decker – na de etappe een ingetogen podiumceremonie zou plaatsvinden, zonder uitbundige taferelen.

Dubbele koppeltijdrit

Vrijwel meteen na het vertrek zagen we een zeer bedrijvige Ludovic Robeet, die Bingoal WB-ploegmaat met zich meekreeg. ‘Dat kunnen we niet zomaar laten gebeuren’, moeten de renners van dat andere Belgische ProTeam – Flanders-Baloise – gedacht hebben. En dus stuurden zij, met Aaron Van Poucke en Kamiel Bonneu, twee renners in de vuurlinie. Zowaar kregen we een dubbele koppeltijdrit, maar nooit met een voorsprong groter dan twee minuten.

Robeet en Van Poucke profiteerden van de gelegenheid om hun strijd voor het Super8 strijdlustklassement uit te vechten, want de twee Belgen stonden al als eerste en tweede in dat nevenklassement. Van Poucke toonde zich bij de twee tussensprints gemakkelijk de snelste van de twee, waardoor hij morgen alvast in de witte trui te zien zal zijn.

63 kilometers from the finish, a surprising move: @JasperPhilipsen, widely regarded as the best sprinter in this peloton, makes a break from the peloton and overtakes the breakaway riders. #RenewiTour pic.twitter.com/cBjUhR7MwY — Renewi Tour (@RenewiTour) August 26, 2023

In het peloton zaten ze inmiddels niet stil. Vanwege de toenemende wind en het naderen van wat smallere weggetjes, werd de nervositeit steeds groter en het tempo hoger. De vier vroege vluchters zagen hun aanvalspoging op 63 kilometer van het einde wel erg vroeg sneuvelen. Dat was het sein voor niemand minder dan Jasper Philipsen om uit te pakken met een stevige tempoversnelling. De viervoudige Tourritwinnaar kreeg niet meteen navolging, waardoor zijn inspanning een maat voor niets bleek.

Groene Kilometer

Daarmee was de toon gezet voor nóg meer zenuwachtigheid in de groep. Plots wilde elke ploeg voorin postvatten, om zich zéker niet te laten verrassen bij eventuele waaiervorming. Voornamelijk Bahrain Victorious en Soudal Quick-Step waren talrijk te vinden aan het front. En toen op 14 kilometer van de streep de Groene Kilometer naderde, vermenigvuldigde het aantal ploegen aan het front nog maar eens.

Altijd leuk, die Groene Kilometer, met drie bonificatiesprints op één kilometer tijd. Leider Tim Wellens roerde zich opvallend niét, en liet ploegmaat Matteo Trentin de boniseconden van zijn concurrenten wegnemen. Mike Teunissen, Florian Vermeersch, Jasper Stuyven en Axel Zingle pakten allemaal wel enkele tellen terug, maar niet genoeg om Wellens – die voor de rit al een bonus van 24 seconden had – in verlegenheid te brengen.

Chaotische sprint

Op acht kilometer van het einde leidde de nervositeit in het peloton tot een massale valpartij, ongeveer in positie dertig. Gianni Vermeersch en Kasper Asgreen konden we bij de slachtoffers noteren, leider Tim Wellens ontsnapte ternauwernood.

De sprintvoorbereiding ging vervolgens door met een peloton van zo’n zestigtal renners. Alpecin-Deceuninck en Team DSM waren daarbij nog altijd zeer goed vertegenwoordigd, in steun van hun sprinters Jasper Philipsen en Sam Welsford. Finaal pakte Jasper De Buyst echter uit met een perfecte lead out voor Lotto Dstny-ploegmaat Arnaud De Lie. Die laatste zette van ver aan, maar zag Tim Merlier hem al snel remonteren.

Ook de West-Vlaming viel nog stil, waardoor Jasper Philipsen, Olav Kooij en Sam Welsford een zij-aan-zij-strijd mochten uitvechten. De Australiër bleef zijn concurrenten met een half wiel voor en trok zo aan het langste eind. De sprint werd nog ontsierd door een valpartij in de laatste bocht, waarbij we de jarige Arnaud Démare zagen uitvallen. Ook Fred Wright leek zwaar geraakt.