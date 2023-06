Sam Welsford over derde etappe ZLM Tour: “Zal een hectische dag worden”

Sam Welsford beschikt al een aantal dagen over goede vorm en kijkt uit naar de derde etappe in en rond Roosendaal. De Australiër verscheen vanochtend opgewekt aan de start en sprak kort met WielerFlits.

“Ik verwacht opnieuw een hectische dag vandaag, op die brug (de Oesterdam, red.) en op het lokale rondje kan de zijwind ons parten spelen. Het belooft een onrustige dag te worden”, aldus de renner van Team DSM.

Ook blikte de 27-jarige sprinter nog even terug op gisteren. Welsford: “We kenden wat pech en raakten elkaar als ploeg kwijt in aanloop naar de finale toe. Door al de bochten en het technische parcours kwamen we hierdoor in een achtervolgende positie terecht en tegen de tijd dat we terugkwamen was ons kruit al verschoten. Soms gaat het zo, het belangrijkste is dat we hier van leren en er vandaag weer staan.”

Goede vorm

Ondanks dat Welsford dus nog geen overwinning heeft kunnen grijpen, is hij niet ontevreden. “Mijn benen voelen goed, de vorm is goed en vandaag is het zaak om in de finale als team bij elkaar te blijven. Het grote doel? In de Tour de France hoop ik voor een etappezege te kunnen gaan. Onze selectie is nog niet definitief, dus als we hier een mooie lead-out kunnen laten zien, hoop ik naar Frankrijk te kunnen. Fingers crossed!”, sluit Welsford af.