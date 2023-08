zaterdag 26 augustus 2023 om 17:26

Sam Welsford na ritwinst in Renewi Tour: “Wist dat we vroeg aan moesten gaan”

Sam Welsford pakte na een beklijvend sprintduel met Olav Kooij en Jasper Philipsen zijn eerste overwinning in de World Tour. De smalle lokale omloop in Peer zorgde voor een hectische finale, maar door goed ploegwerk wist de Australiër naar de winst te sprinten. “Ik wist eerst niet wie er gewonnen had”, zei hij na afloop in het flashinterview.

“Het was best close. De finale liep wat omhoog en we hadden wind tegen, dus het was een lange weg naar de lijn”, aldus Welsford, die de sprint vroeg aanging. “Ik wist dat ik vroeg moest gaan. Alpecin-Deceuninck zat goed vooraan, en ik wist dat als Philipsen op 200 meter zijn sprint kan beginnen dat hij niet te kloppen is. Iedereen had het idee om vroeg te gaan”, legde hij uit.

Aanval Philipsen

Op de lokale omloop was het hectisch door het parcours. “Het was heel smal, elke ploeg wist dat het vanaf acht kilometer te gaan krap ging worden. Je zag dat het toen nerveuzer werd, maar mijn ploeggenoten hebben goed op me gelet vandaag. Ik moet hen echt bedanken”, zei de renner van dsm-firmenich.

Op 60 kilometer van de streep leek de koers al vroeg te worden opengebroken door Jasper Philipsen, die verrassend voor de aanval koos. “Dat verraste me wel. Het waaide best hard en er ontstonden wat breuken in het peloton. Het verbaasde me dat hij toen al aanviel. Vele ploegen reageerden op hem Uiteindelijk moesten we wel het gat dichten want je kan hem niet laten gaan”, aldus Welsford, die zijn vierde overwinning van het jaar boekte.