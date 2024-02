vrijdag 16 februari 2024 om 10:43

Sam Oomen moet opgeven na valpartij op knie in Volta ao Algarve

Pech voor Sam Oomen. De Nederlander van Lidl-Trek kan niet van start gaan in de derde etappe van de Volta ao Algarve, nadat hij donderdag in de etappe naar de Alto de Fóia ten val kwam. Bij die crash liep de Brabander een knieblessure op.

De opgave is een flinke streep door de rekening van de 28-jarige Oomen, die na drie jaar Jumbo-Visma bezig is aan zijn eerste maanden bij Lidl-Trek. In de Ronde van de Algarve reed hij in dienst van kopman Tao Geoghegan Hart, die op Alto de Fóia als zevende finishte in de favorietengroep. Zelf kwam de gehavende Oomen bijna een half uur na winnaar Daniel Felipe Martínez over de meet.

Oomen begon zijn seizoen eind januari in de Ronde van Valencia, daar werd hij 33ste in het eindklassement, waarna hij zich in de Figueira Champions Classic voorbereidde op de Volta ao Algarve. Hoe lang Oomen aan de kant staat, is niet bekend. Eind februari zou hij de Ardèche Classic en de Drôme Classic rijden.