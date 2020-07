Oomen baalt van missen Tour de France: “Het alternatief is echter heel mooi” donderdag 2 juli 2020 om 09:56

Sam Oomen hoopte in zijn vijfde seizoen als prof op zijn debuut in de Tour de France, maar de pientere Brabander zal zijn debuut in de grootste wielerwedstrijd ter wereld met nog een jaartje moeten uitstellen. “Ik weet niet waar het mee te maken heeft”, aldus Oomen. “Maar nu ik alles heb laten bezinken: het is heel jammer dat ik geen Tour de France rijd.”

Toch kan de Nederlander, die via de Tour de l’Ain en het Criterium du Dauphiné toewerkt naar de Giro d’Italia, ook niet ontevreden zijn met zijn nieuwe programma, zo laat hij weten aan De Telegraaf. “Het alternatief wat me is voorgeschoteld, is echter heel mooi. Zo kan ik er met Wilco Kelderman en Michael Matthews een prachtig laatste optreden voor de ploeg van maken.”

Oomen is eindelijk weer helemaal fit, nadat hij in 2019 werd geteisterd door blessures. Alhoewel hij de onzekerheid nog met zich meedraagt, hoopt de Brabander hoge ogen te gooien in de Giro d’Italia. “Het is lastig te bepalen waartoe ik over drie maanden in staat zal zijn. Hopelijk krijg ik vertrouwen in mijn fysieke gesteldheid en slaat het om in mentaal vertrouwen. Dan weet je nooit wat er mogelijk is. Het lijkt me geweldig weer aan het front mee te kunnen doen.”

Wilco Kelderman

Wilco Kelderman mikte in tegenstelling tot Oomen al het gehele jaar op de Giro d’Italia. “Ik kijk er echt naar uit”, aldus de Barnevelder. “Mijn aandacht blijft (ondanks de geruchten dat Kelderman de ploeg zou verlaten, red.) op goed samenwerken met mijn coach. Dat loopt het hele seizoen voortreffelijk, daarom ben ik super gemotiveerd om me te laten zien. Ik voel me erg goed.”

Kelderman zal zich in de Ronde van Polen, de Ronde van Lombardije en de Tirreno-Adriatico voorbereiden op La Grande Partenza. “Genoeg wedstrijden om me klaar te stomen, dus”, eindigt hij. “Ik heb er niet zoveel problemen mee dat we zo lang hebben stilgelegen, omdat ik dit vaker aan de hand heb gehad met lang durende blessures. Ik wil straks presteren op het niveau van 2017, toen ik vierde werd in de Vuelta.”