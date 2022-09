Sam Gaze wint WK MTB Marathon, Pauline Ferrand-Prévot juicht bij vrouwen

Sam Gaze (Nieuw-Zeeland) en Pauline Ferrand-Prévot (Frankrijk) hebben het wereldkampioenschap mountainbike Marathon gewonnen. Het WK werd gehouden in Haderslev, Duitsland.

Bij de mannen bestond het WK uit drie rondjes van 40 kilometer, goed voor 120 kilometer dus. Uiteindelijk was het Nieuw-Zeelander Gaze, die in het dagelijks leven uitkomt voor Alpecin-Deceuninck, die de overwinning boekte. Eind augustus won Gaze het WK Short Track, in mei zegevierde hij tijdens de Wereldbeker mountainbike.

Pauline Ferrand-Prévot was de winnares bij de vrouwen. De Franse renster was het beste over een parcours van 87,5 kilometer. Na de twee rondjes van 40 kilometer moesten zij nog 7,5 kilometer extra afleggen. Ferrand-Prévot werd net zoals Gaze in augustus wereldkampioen Short Track in Les Gets. Daarnaast werd ze dit jaar ook voor de vierde keer wereldkampioen cross-country.