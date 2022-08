Sam Gaze wint WK mountainbike Short Track, Pauline Ferrand-Prévot zegeviert bij vrouwen

Sam Gaze heeft zich tot wereldkampioen Short Track gekroond. De Nieuw-Zeelander, die in het dagelijks leven voor Alpecin-Deceuninck koerst, streed met Amerikaan Christophe Blevins om de gouden medaille, maar Blevins ging voor de laatste bocht tegen de grond. Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar Pauline Ferrand-Prévot, die ook solo over de finish kwam.

Op voorhand werd er bij de vrouwen gekeken naar thuisrijdster Pauline Ferrand-Prévot. De 30-jarige Franse en de andere rensters moesten in totaal negen rondes afleggen in Les Gets. In de eerste rondes gebeurde er niet al te veel. Een groep met twaalf rensters reed weg, maar bleef bij elkaar tot en met ronde zeven. Het was favoriete Ferrand-Prévot die als eerste ten aanval trok.

De Franse sloeg meteen een gat, viel niet stil, en reed overtuigend naar de wereldtitel in het onderdeel Short Track. Alessandra Keller (Zwitserland) en Gwendalyn Gibson (Verenigde Staten van Amerika) wonnen zilver en brons. Sophie von Bernswordt was de eerste Nederlandse op plaats achttien. Lotte Koopmans werd 23ste, Belgische Emeline Detilleux 26ste.

🥇🌈 @FERRANDPREVOT 🌈 🥇 Your 2022 UCI MTB World Champion in the Women's XC Short Track!#LesGets2022 pic.twitter.com/py1JrD2UPs — UCI MTB (@UCI_MTB) August 26, 2022

Spanning tot laatste ronde bij de mannen

Aan het einde van de wedstrijd bij de vrouwen begon het zwaar te regenen, wat een impact had op het parcours. Desondanks kregen we, net zoals bij de vrouwen, een gesloten koers in de openingsfase. Het is eigen aan het onderdeel Short Track. Bij de mannen was het zelfs wachten tot de laatste ronde. Samuel Gaze (Nieuw-Zeeland) en Christopher Blevins (Verenigde Staten van Amerika) gingen samen in.

Het duo leek te gaan sprinten voor de gouden medaille, maar Blevins ging onderuit in een technische passage voor de laatste bocht. Gaze kon op die manier solo over de finish komen. Filippo Colombo en Thomas Litscher bezorgden Zwitserland nog twee medailles. Belg Jens Schuermans kwam als twaalfde over de streep, Daan Soete als achttiende.

Mad 🤯 Crash for @chrisblevs 🇺🇸 few metres awy from the finish line.#LesGets2022 pic.twitter.com/T62gvBSrph — UCI MTB (@UCI_MTB) August 26, 2022