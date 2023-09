maandag 4 september 2023 om 19:26

Sam Gademan koerst volgend jaar voor VolkerWessels

Sam Gademan zal volgend jaar uitkomen voor VolkerWessels. De 23-jarige Nederlander stapt over van Allinq Continental Cycling Team. Gademan wist zich dit jaar al meerdere keren te onderscheiden in binnen- en buitenland.

Zo won Gademan in Duitsland de Rund um Steinfurt en was hij in de UCI Gravel World Series-Gravel One Fifty ook al succesvol op de gravelfiets. Verder reed hij naar top 10-noteringen in de Memorial Philippe Van Coningsloo (vierde), Omloop van de Biesbosch (vijfde), Puivelde Koerse (negende) en werd hij tweede in de openingsetappe van de Poolse rittenkoers Course Cycliste de Solidarnosc et des Champions Olympiques.

Allround-kwaliteiten

“Met de komst van Sam halen we een aanvallende renner binnen die op diverse terreinen uit de voeten kan”, geeft Allard Engels, de teammanager van VolkerWessels, aan. “Sam heeft dit jaar een mooie vooruitgang geboekt en we streven ernaar om deze lijn volgend jaar samen met hem voort te zetten.”

De succesvolle VolkerWessels-ploeg trok eerder al Stijn Daemen en Thom van Herwaarden aan. Daar staat dan weer het vertrek van Tijmen Eising en Daan van Sintmaartensdijk tegenover.