Sam Bennett na tweede succes in Vuelta: “Masterclass van Danny van Poppel”

Twee op een rij voor Sam Bennett in de Vuelta a España. De Ierse sprinter van BORA-hansgrohe was in de straten van Breda afgetekend de snelste in de massasprint van de derde etappe. “Dit geeft een enorme boost voor mijn zelfvertrouwen.”

Na een moeizame periode van twee jaar zonder ritsucces in een grote ronde lijkt de 31-jarige sprinter van BORA-hansgrohe nu echt vertrokken. Lead-out man van BORA-hansgrohe Danny van Poppel had een groot aandeel in het succes van Bennett. “Het was een masterclass van Danny”, aldus de trotste drager van de groene puntentrui in het flashinterview.

“Het was vandaag heel lastig om in goede positie te komen, omdat veel renners aan het vechten waren voor het juiste wiel. Ik kwam een beetje in het gedrang, waardoor het lastig was om het wiel van Danny van Poppel te houden. Het was een hele lastige, nerveuze dag door het technische parcours. Het vele draaien en keren maakte het een hele zware koers, terwijl het qua vermogens nog goed te doen was.”

“Ik wil mijn ploeg bedanken voor hun inzet de hele dag, zonder hen had ik deze overwinning niet gehaald. Het is heel bijzonder dat ik nu twee etappes op rij win. Dit geeft een enorme boost voor mijn zelfvertrouwen”, besluit een gelukkige Bennett.