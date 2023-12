dinsdag 5 december 2023 om 12:39

Van bewijsdrang barstende Sam Bennett mikt op tien zeges in 2024: “Waarvan één in de Tour de France”

Sam Bennett verruilt deze winter BORA-hansgrohe voor Decathlon AG2R La Mondiale. De Ier hoopt na enkele magere jaren weer te scoren. “Tien overwinningen, waarvan één in de Tour de France”, is hij in gesprek met GCN duidelijk over zijn doelen.

“Elk jaar is mijn minimale doel tien zeges”, aldus Bennett. “De laatste jaren kwam ik daar niet aan, maar het blijft het doel. Ik zou graag al vroeg beginnen met een zege in een Franse koers, maar ik denk dat ik nog wat meer tijd nodig heb om me klaar te stomen voor het seizoen. Ik heb een grote basis nodig voordat ik kan beginnen met koersen. Want als je achterloopt, is het zó moeilijk om de rest weer te achterhalen.”

Bewijsdrang

Bennett keerde in 2022 terug bij BORA-hansgrohe, na twee jaar bij Deceuninck-Quick-Step. Zijn tweede periode bij de Duitse ploeg werd geen succes. Nu heeft de 33-jarige sprinter het gevoel dat hij iets goed moet maken. “Toen mijn beste jaren moesten komen, liep het mis. Ik heb die jaren verloren. Ik moet nu aan mezelf, en aan anderen, bewijzen dat ik het nog steeds in me heb.”

“Ik wil niet gezien worden als een van die sprinters die vertrok bij Quick-Step en vervolgens niet meer kon winnen. Ik weet dat ik dat niet ben. Er is nog veel om uit mijn carrière te halen en ik ben nog niet tevreden.”

Sprinttrein

Bij Decathlon AG2R La Mondiale zal er veel veranderen voor Bennett. Zo heeft hij niet meer de beschikking over zijn vertrouwde sprinttrein, met mannen als Danny van Poppel, Ryan Mullen en de gestopte Shane Archbold. Was het geen optie om een deel van de lead-out mee te nemen naar de Franse ploeg? “Ik denk het niet. Zij waren enkele van mijn beste vrienden, dus het was gemakkelijker geweest om te integreren in het team. Maar toen ik met het team sprak, was het budget al bepaald en het rooster bijna vol. We hebben het geprobeerd, maar het was niet een optie.”

Bennett heeft echter vertrouwen in zijn helpers bij Decathlon AG2R La Mondiale. “Ik denk dat ik Oliver Naesen bij me zal hebben en dat hij geweldig zal zijn. Er zijn nog wat jongens, maar we moeten nog kijken wie wat wil doen, wie gemotiveerd is en wie het potentieel heeft. We hebben een sterk team dat me dicht genoeg bij de streep kan brengen om te proberen te winnen.”