Sam Bennett laat zich zien in Turkse eindsprint: “Ik mis nog die laatste versnelling”

Sam Bennett is nog altijd op zoek naar zijn beste (sprint)benen, maar vandaag wist hij zich weer eens echt te mengen in een eindsprint. De Ier van BORA-hansgrohe eindigde in de tweede etappe van de Ronde van Turkije als derde in de massasprint, achter winnaar Kaden Groves en Jasper Philipsen.

Bennett keek na afloop terug op een razendsnelle en hectische finale. “Het was door de rugwind een ontzettend snelle finale. Het was echt knokken voor positie en er waren een paar valpartijen, maar de jongens wisten me de hele dag uit de problemen te houden. Ook in de finale reden ze echt geweldig. Ik zat na de laatste bocht in het wiel van Danny (Van Poppel, red.) in een bijzonder goede positie”, valt er te lezen op de website van BORA-hansgrohe.

Bennett keek in de finale vooral naar Caleb Ewan, die zondag nog de snelste was in de openingsrit. “Caleb ging aan, maar was blijkbaar niet fris genoeg en was niet in staat om echt te versnellen. Dat verbaasde me wel. Ik zat daardoor wat vast achter Caleb, terwijl Philipsen en Groves me wisten te passeren aan de rechterkant van de weg. Ik probeerde nog wel te versnellen, maar het was al te laat.”

Toch is Bennett niet ontevreden met een derde plek. “Ik ben blij met de progressie die ik al heb geboekt. Ik ben bijna weer echt competitief. Ik mis voorlopig nog altijd een beetje die extra versnelling op het einde, maar het gaat beter en beter.”