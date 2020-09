Sam Bennett: “Ik denk dat ik het ergste gehad heb” dinsdag 15 september 2020 om 09:12

De beelden van een zwalpende groenetruidrager in de etappe naar Puy Mary staan nog even op ons netvlies gegrift. “Mijn dieptepunt”, vertelde Sam Bennett gisteren. “Het was de hel. Maar nu trek ik me daar aan op. Ik denk dat het ergste achter de rug is.”

Gewaagde pronostiek van Theo Bos in de Avondetappe gisteren: “Ik denk dat BORA-hansgrohe morgen Sam Bennett en Caleb Ewan buiten tijd wil rijden”, floepte de Nederlandse baanrenner er ineens uit. Het moet gezegd, niet eens zo’n slechte gedachtengang als je het vanuit het standpunt van Peter Sagan bekijkt. En misschien wel de enige manier om zondag alsnog een achtste keer met groen op het podium te staan in Parijs.

Dat de bergen een grotere vijand zijn voor dat groen van Bennett dan Peter Sagan zelf, beseft de Ier van Deceuninck-Quick-Step overigens ook. “Ik heb een drievoudige opdracht”, vertelde hij op de rustdag. “Vechten voor punten in de tussensprints, ervoor zorgen dat Sagan niet kan meegaan in een vlucht én… de bergen overleven.”

Dieptepunt

Naar Puy Mary zag Bennett sterretjes. “Die dag was de hel. Een echt dieptepunt. Maar nu trek ik me daar aan op. Ik denk dat ik het ergste gehad heb. Ik ben goed hersteld. Het is zo belangrijk om mentaal sterk te blijven. En ik kan rekenen op de ploegmaats. Zij doen een geweldige job. Daarnaast krijg ik veel steun uit Ierland. De mensen uit het dorp hangen spandoeken op. Plezant! Al zorgt het ook voor verwachtingen.”

Peter Sagan, die in de strijd om het groen een achterstand van 43 punten telt, heeft de strijd nog niet opgegeven. “De Tour duurt nog zes dagen. Dat wordt zes dagen voluit gaan”, aldus de drievoudige wereldkampioen. “Peter is een van de beste renners ter wereld”, weet Bennett. “Hij wordt een moeilijke tegenstander, maar ook hij kende zondag een dipje. Dat zijn team zaterdag keihard reed om mij op afstand te houden, heeft hem ook pijn gedaan. Een dag later zaten ze in de gruppetto. Al recupereert hij wel snel, natuurlijk.”