Sam Bennett: “Het afzien in de bergen was het allemaal waard” zondag 20 september 2020 om 19:31

Sam Bennett maakte het werk van Deceuninck-Quick-Step vandaag perfect af. In de groene trui won hij op de Champs-Elysées: “En juist dat maakt het extra speciaal. Ik had dit nooit verwacht”, aldus de Ierse kampioen.

“Ik kan niet zeggen hoe speciaal dit is”, aldus een euforische Bennett. “Dit is wel het wereldkampioenschap voor sprinters, hé. Ik kan iedereen van de ploeg niet genoeg bedanken.”

Bennett had het een aantal keer lastig in de bergen, maar weet nu waarom hij dat afzien heeft doorstaan. “Het afzien was het allemaal heel hard waard. Ik heb heel lang gewacht om überhaupt te mogen meedoen in de Tour. Ik heb er jaren voor gewerkt en wil nu gewoon van elk moment dat ik hier ben genieten.”

Maar de ploegmaats hadden vandaag hun handen vol met de Ier. “Ik had echt slechte benen, ik moest echt opgepept worden door mijn ploegmaats. Dries Devenyns heeft mij er uiteindelijk doorgekregen. Op twee ronden van het einde heb ik tegen mezelf gezegd: ik herpak mij. Het tempo lag hoog maar ik heb toch weer het goede gevoel gevonden.”

“In de sprint dacht ik dat we iets te vroeg vooraan zaten. Nadat Morkov de laatste bocht had aangesneden, liet ik de mannen van Trek-Segafredo overnemen. Ik wist van de vorige passages dat het tegenwind was. Nadat Stuyven zijn sprint had gereden, ben ik vol aangegaan. Ik vreesde nog dat er iemand me zou passeren, maar heb het afgewerkt.”