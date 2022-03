Sam Bennett: “Goede kans op groene trui in Tour”

Sam Bennett kent een moeizaam begin van 2022. De Ier, die afgelopen winter na twee jaar bij Deceuninck-Quickstep terugkeerde bij BORA-hansgrohe, wist nog geen enkele keer te winnen. Toch heeft de Ier goede hoop dat hij deze zomer zijn tweede groene trui in de Tour de France op kan halen, vertelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

Om dat doel te verwezenlijken, moet de 31-jarige Bennett wel afrekenen met Wout van Aert. “Wout is geweldig. Hoe hij rijdt, is gewoon ongelofelijk. Maar dat betekent niet dat ik hem niet wil verslaan. Hoewel ik me soms afvraag hoe ik dat ga doen. In Parijs-Nice was elke sprint op de top van een klim – de tussensprints waren een soort bergklassement.”

Het etappeschema van de Ronde van Frankrijk kent Bennett nog niet uit zijn hoofd. “Ik moet de route nog bestuderen om te zien waar ik punten kan pakken op Wout en waar niet. Maar ik ga ben klaar om de uitdaging aan te gaan. Ik denk dat ik een goede kans heb om de groene trui weer te winnen. Dat is het voordeel van al die maanden zonder een wedstrijd: ik heb veel mentale frisheid.”

“Ik profiteerde van het ‘Quickstep-effect'”

In de voorbije twee jaar, toen Bennett dus uitkwam voor de ploeg van Patrick Lefevere, wist de Ier veertien keer te winnen. In 2020 bracht hij de groene trui naar Parijs. “Het waren zeker goede jaren”, zegt Bennett over zijn tijd bij de Belgische ploeg, ondanks de moeizame laatste maanden. “Maar ik was niet zo goed als ik had kunnen zijn. Ik profiteerde van het ‘Quickstep-effect’. Het team is zo sterk. Ik won de groene trui in de Tour de France omdat ze me er echt doorheen trokken.”

“In mijn sprints deed ik het goed, maar ik had het gevoel dat mijn motor niet zo groot was als voorheen. Daar wil ik nu naar terug”, doelt Bennett vooral op 2019, zijn laatste jaar bij BORA-hansgrohe. “Ik voelde me super sterk, ik had super benen.” Vandaag rijdt Bennett de Minerva Classic Brugge-De Panne, die hij vorig jaar op zijn naam schreef.