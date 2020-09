Sam Bennett blijft op zijn hoede: “Het kan snel veranderen” dinsdag 15 september 2020 om 20:03

“Ik denk dat BORA-hansgrohe Sam Bennett en Caleb Ewan buiten tijd wil rijden”, zo voorspelde Theo Bos gisteren in de Avondetappe. Bennett kende onderweg echter geen grote problemen en verloor vandaag zelfs geen punten op Peter Sagan in de strijd om de groene trui. “Maar het kan allemaal snel veranderen.”

Sagan, op jacht naar zijn achtste groene trui, had al vroeg in de etappe zijn zinnen gezet op de tussensprint, maar de Slowaak wist de boel niet te controleren met enkele ploeggenoten van BORA-hansgrohe. Groenetruidrager Bennett verloor Sagan nooit uit het oog en deed zo uitstekende zaken voor het puntenklassement.

“Ik hield rekening met een moeilijke start, maar uiteindelijk viel het goed mee. De ploeg reed vandaag geweldig en dat was mooi meegenomen! Het was na het passeren van de tussensprint zaak om zoveel mogelijk energie te sparen voor de komende dagen. Als je dat niet doet, zal je de man met de hamer nog tegenkomen.”

Steeds meer vertrouwen

“Ik probeer nu gewoon de slotetappe te halen, dat is echt een rit om van te genieten. Het vertrouwen groeit ook, zeker omdat ik me vandaag heel erg goed voelde. Maar het kan ook snel veranderen.” Het verschil tussen Bennett (269) en Sagan (224) is met nog vijf etappes te gaan 45 punten in het voordeel van de Ier.

Matteo Trentin pakte vandaag de volle buit bij de tussensprint en heeft nu 212 punten. De Italiaan van CCC is dus ook niet helemaal uitgeschakeld voor de groene trui.