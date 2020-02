Sagan waarschuwt voor bitcoinoplichters

Peter Sagan waarschuwt zijn online volgers niet in de praktijken van bitcoinoplichters te trappen. In een statement op zijn social media distantieert hij zich van een artikel, verschenen op een Slowaaks medium, waarin hij wordt gelinkt aan een onderneming in cryptocurrency.

Het artikel stelt dat de drievoudig wereldkampioen voor anderhalf miljoen euro in het bedrijf zou hebben geïnvesteerd, maar volgens Sagan is daar niets van waar.

“Ik ontken enige betrokkenheid, in welke vorm dan ook, bij wat in dit artikel wordt vermeld. Ik heb nooit contact gehad met een van de genoemde personen of bedrijven. En elke bewering die het tegendeel beweert, is onjuist”, luidt het statement op zijn Twitter.

In Nederland werden BN’ers als John de Mol en Jort Kelder slachtoffer van vergelijkbare praktijken, waarbij criminelen de naam en beeltenis misbruiken om slachtoffers te misleiden.

I categorically deny having any involvement, in any form, in what is mentioned in this article. I have never been in contact with any of the persons or companies mentioned and any allegation to the contrary is false. https://t.co/3togFYhKZ8

— Peter Sagan (@petosagan) February 18, 2020