Sagan, Bernal, Ganna en Viviani rijden RCS-criterium in Dubai

Giro d’Italia-organisator RCS komt begin november voor het eerst met een eigen criterium. De Expo 2020 Dubai is het decor van een criteriumkoers en de wedstrijd kan rekenen op deelname van onder meer Peter Sagan, Giro-winnaar Egan Bernal, Filippo Ganna en Elia Viviani.

Het Giro d’Italia Criterium, zoals het evenement officieel heet, wordt op 6 november verreden. De organisatie naast RCS Sport in handen van Made in Italy, de sportraad van Dubai en Expo 2020 Dubai. De renners rijden in de miljoenenstad in de Verenigde Arabische Emiraten dertig rondes van 2,1 kilometer.

De Expo 2020 in Dubai is de eerste World Expo die georganiseerd wordt in de MEASA-regio, die bestaat uit het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Azië. Made in Italy presenteert er de schoonheid die Italië te bieden heeft en het gloednieuwe criterium is daar onderdeel van. Daags voor de wedstrijd is er ook een galadiner waar de renners bij zijn.

Naast Sagan, Bernal, Ganna en Viviani is ook Geoffrey Bouchard (winnaar van de bergtrui in de Giro dit jaar) van de partij. Andere deelnemers zijn nog niet bekendgemaakt door de organisatie. In het verleden organiseerden de ASO en de Tour de France ook criteriums in het buitenland, zoals het Saitama Criterium in Japan en het Shanghai Criterium in China.