Ryan Kamp tekent profcontract bij Pauwels Sauzen-Bingoal, maar blijft belofte dinsdag 14 januari 2020 om 15:59

Ryan Kamp is een van de grootste talenten in het veldrijden en dus heeft zijn ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal hem een driejarig profcontract aangeboden. De 19-jarige crosser blijft echter wel zijn veldritten afwerken in de U23-categorie.

Kamp kroonde zich afgelopen weekend andermaal tot Nederlands kampioen veldrijden bij de beloften. Daarnaast won hij dit seizoen twee manches in de DVV Verzekeringen Trofee, om precies te zijn in Ronse en Brussel. Kamp staat op dit moment tweede in de Superprestige en derde in de Wereldbeker.

De beloning na een goed seizoen: een driejarig profcontract bij Pauwels Sauzen-Bingoal. “Dit bewijst dat we verder willen blijven investeren in eigen jeugd. Ryan heeft zich sinds zijn komst bij onze ploeg uitstekend ingepast”, zo vertelt teammanager Jurgen Mettepenningen in een persbericht.

Teamspeler

“We leerden intussen ook dat hij een teamspeler is. Dat is belangrijk binnen de filosofie van onze ploeg. Ik geloof bovendien volop in de capaciteiten van Ryan. Zijn fantastische regelmaat bij de beloften toont dat hij toekomst heeft, al blijft hij momenteel nog in de U23-categorie crossen.”

“Dankzij dit driejarig profcontract krijgt hij nu wel de kans om zich nog meer op zijn sport te focussen en zich zo verder door te ontwikkelen”, aldus Mettepenningen. Kamp zelf is in de wolken, nu hij een krabbel heeft gezet onder het contract. “De stap die ik dit seizoen heb gezet, is een stukje groter dan ik vooraf had verwacht.”

“Ik voel me prima binnen deze ploeg. Ik wil de stijgende lijn verder laten groeien en dit profcontract voor drie jaar biedt me extra vertrouwen en rust. Dit is een hele grote stap voor me en het gaf me zondag al een boost op het NK. Ik was toen al extra gemotiveerd om te laten zien wat ik waard ben”, zo vertelt een gelukkige Kamp.

In november spraken we nog uitgebreid met Ryan Kamp, onder meer over zijn jeugd, ontwikkeling als veldrijder en zijn huidige seizoen.