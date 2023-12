donderdag 7 december 2023 om 21:28

Ryan Kamp soleert naar eerste seizoenszege in Cyclocross Rucphen

De Cyclocross Rucphen (C2) is gewonnen door Ryan Kamp. De Nederlander reed in het tweede deel van de cross weg uit een elitegroepje en wist zijn inspanning vol te houden tot op de streep. Thijs Aerts werd tweede, Mees Hendrikx derde.

Aangezien de Cyclocross Rucphen een C2-wedstrijd is, hoefde de organisatie niet het allersterkste deelnemersveld te verwachten. Toch stonden er enkele mooie namen aan het vertrek, onder wie Ryan Kamp en Lander Loockx. Het was echter Thijs Aerts die in de eerste rondes het initiatief nam. Kamp nestelde zich in zijn wiel, maar Loockx kwam al op een gaatje te zitten. De rest volgde nog wat verder.

In de fase daarna nam Kamp over van Aerts. De twee bleven wel bij elkaar, terwijl Mees Hendrikx aansloot bij Loockx. We hadden zo even twee tweetallen achter elkaar aan rijden. Iets na half koers konden Hendrikx en Loockx de aansluiting met het leidende duo echter maken en kregen we een kwartet aan kop. Het zou tussen deze vier crossers gaan in Rucphen.

Het was uiteindelijk Kamp, de topfavoriet, die de knuppel in het hoenderhok gooide. Hij sloeg een mooie kloof en begon solo aan de laatste rondes. Aerts bleef hem lang in het zicht houden, maar wist de bres niet meer te dichten. En naar het einde toe begon de renner van Circus-ReUz-Technord meer en meer terrein te verliezen. Kamp pakte zo zijn eerste zege van het huidige veldritseizoen. Aerts werd tweede op 26 seconden, Hendrikx derde op 39 seconden.

Cyclocross Rucphen

Uitslag mannen

1. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)

2. Thijs Aerts (Circus-ReUz-Technord) op 26s

3. Mees Hendrikx (Crelan-Corendon) op 39s

4. Lander Loockx (Tour de Tietema-Unibet) op 48s

5. Tom Meeusen (Athletes for Hope) op 1m14s

6. Danny van Lierop (ZZPR.nl-Orange Babies) op 1m53s

7. Mathijs Wuyts (Cycle-Passion SCOTT) op 2m14s

8. Lukas Vanderlinden (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2m21s

9. Seppe Van Den Boer (Baloise Trek Lions) z.t.

10. Guus van den Eijnden (Cyclocross Reds) op 2m41s