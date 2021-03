Ryan Gibbons kroont zich tot Zuid-Afrikaans kampioen tijdrijden

Ryan Gibbons mag zich voor het eerst in zijn carrière Zuid-Afrikaans kampioen tijdrijden noemen. Tijdens het nationaal kampioenschap in Swellendam was de renner van UAE Emirates meer dan een minuut sneller dan de concurrentie. Bij de vrouwen pakte Candice Lill de titel.

Gibbons maakte op het veertig kilometer lange parcours zijn favorietenstatus waar. De 26-jarige coureur ging als laatste van start en zette aan de streep de klok stil na 51:24 minuten. Daarmee was hij meer dan een minuut sneller dan voormalig UAE Emirates-stagiair Matthew Beers en Kent Main, die in 2018 een stage bij Dimension Data afwerkte. Willie Smit van Burgos-BH was op ruim drie minuten de nummer vier.

“Ik ben natuurlijk heel blij met het resultaat”, vertelde Gibbons, die zondag in de wegkoers zijn titel mag proberen te verdedigen. “Het was eigenlijk niet het plan, maar ik kreeg van de ploeg de kans om terug te keren voor de kampioenschappen en die greep ik met beide handen aan. Om zondag mijn titel te verdedigen is spannend. Na mijn goede uitslagen op het Afrikaans kampioenschap en na vandaag, ben ik een van de favorieten.”

Candice Lill veroverde de titel bij de vrouwen. De 29-jarige renster ging al als tiende van start en nadat ze na dertig kilometer op 47:04 minuten had afgeklokt, moest ze toekijken hoe de overige vrouwen het ervan afbrachten. Uiteindelijk kwam Carla Oberholzer, die vorig seizoen nog voor de UCI-ploeg Bizkaia Durango reed, nog het dichtst in de buurt, maar de titel was vergeven.