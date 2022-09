Rwandese coureur Samuel Mugisha vermist in Verenigde Staten

Samuel Mugisha is door zijn team ProTouch als vermist opgegeven. De Rwandese wielrenner zou zondag starten in de Maryland Cycling Classic, maar is sinds zijn aankomst op het vliegveld in de Verenigde Staten niet meer gezien.

“Mugisha is zoals gepland op woensdag 31 augustus aangekomen in de Verenigde Staten”, schrijft zijn ploeg op sociale media. “Daar heeft hij eigen vervoer geregeld en is hij niet met de transferbus naar het hotel gegaan.”

“De renner is echter nooit aangekomen bij het hotel en kwam zondag ook niet opdagen bij de wedstrijd. Daarom hebben de ploeg en de wedstrijdorganisatie bij de Amerikaanse autoriteiten als vermist opgegeven.”

Mugisha rijdt sinds eind vorig jaar bij het Zuid-Afrikaanse ProTouch. Daarvoor kwam hij uit voor opleidingsploeg Dimension Data for Qhubeka.

UPDATE ON @samuelmugisha97 – @Protouch_Team confirms that Samuel Mugisha arrived in the United States on Wednesday 31 August as per booked flight plan. He did not make his way to arranged transfer to hotel but instead made arrangements to be collected at the airport.

