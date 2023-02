Ruta del Sol: Israel-Premier Tech met Teuns, Jayco AlUla zonder duidelijke kopman

De selecties voor de Ruta del Sol (15-19 februari) blijven binnendruppelen. Israel-Premier Tech en Jayco AlUla zijn ook klaar voor de Spaanse rittenkoers. De Israëlische ploeg trekt met de Belgen Dylan Teuns en Sep Vanmarcke naar het zuiden van Spanje, Jayco AlUla rekent onder meer op de Italiaanse kampioen Filippo Zana.

Israel-Premier Tech is van plan om Teuns naar voren te schuiven als man voor het klassement. De 30-jarige Belg was in het verleden al succesvol in de Ruta del Sol. In de editie van 2020 won hij de slottijdrit en werd hij vijfde in het eindklassement. Teuns krijgt deze week het gezelschap van landgenoten Vanmarcke en Tom Van Asbroeck, Simon Clarke, Hugo Houle, Nick Schultz en Corbin Strong.

“Ik geloof dat we meerdere opties hebben en zo kunnen meestrijden voor ritoverwinningen”, is ploegleider Oscar Guerrero Celaya vol vertrouwen. “Het is lastig om hier als ploeg te controleren, aangezien het parcours echt ontzettend zwaar is. Het is zaak om alles goed te analyseren. We willen allereerst een etappe winnen, maar we kijken ook wat er met Dylan mogelijk is in het klassement.”

Jayco AlUla trok in het verleden vaak met Simon Yates naar de Ruta del Sol, maar de Britse klimmer kiest dit jaar voor een andere seizoensopbouw. De Australische formatie rekent nu op Italianen Filippo Zana, Kevin Colleoni en Matteo Sobrero, de Deen Christopher Juul-Jensen, de Ethiopiër Tsgabu Grmay en twee neoprofs: de Duitser Felix Engelhardt en de Australiër Rudy Porter.

