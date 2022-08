Russische concurrent van Lavreysen en Hoogland genaturaliseerd tot Israëliër

De Russische baanwielrenner Mikhail Iakovlev, vorig jaar bij het WK derde op de individuele sprint achter Harry Lavreysen en Jeffrey Hoogland, heeft zich laten naturaliseren tot Israëliër. Op de site van de UCI heeft de 21-jarige sprinter ondertussen de vlag van Israël achter zijn naam staan.

Een bron binnen de familie van Iakovlev laat aan het Russische sportkanaal Match TV, onderdeel van Gazprom Media, weten dat de atleet begin augustus zijn Israëlische paspoort heeft ontvangen en inmiddels in het land is. Op social media postte de sprint- en keirinkampioen van Rusland reeds foto’s vanuit Tel Aviv, waar hij in de Sylvan Adams Velodrome poseerde in een pakje van Israel-Premier Tech.

De coach van de Russische nationale baanselectie, Sergey Kovpanets, laat weten de keuze van Iakovlev te betreuren. “Het is jammer dat we zo’n getalenteerde renner als Mikhail verliezen. Iedereen maakt een keuze voor zichzelf. Ik weet dat hij geprobeerd heeft om zich individueel in te schrijven voor wedstrijden onder een neutrale status, maar daar heeft hij geen antwoord op gekregen. Dat heeft er zeker aan bijgedragen.”

Voor Iakovlev, die ook bij de Europese kampioenschappen van 2021 in Grenchen enkel Lavreysen en Hoogland voor moest laten gaan op de individuele sprint, komt het komende EK vermoedelijk nog te vroeg. De inschrijving voor het toernooi in München van 11-16 augustus sloot op 30 juli. Mogelijk komt de boomlange sprinter wel in aanmerking voor het komende WK in Saint-Quentin-en-Yvelines. De registratie voor dat evenement loopt door tot 19 september.