Runner-up Peter Sagan: "Het verschil was zo ontzettend klein" dinsdag 6 oktober 2020

Enkele millimeters: dat was het verschil tussen winst en verlies in de vierde etappe van de Giro d’Italia. Peter Sagan leek op weg naar zijn eerste zege van het seizoen, maar het was Arnaud Démare die na afloop werd uitgeroepen tot ritwinnaar. “Het verschil was zo ontzettend klein”, is de eerste reactie van Sagan.

Sagan wist in Villafranca Tirrena bijna het werk van zijn ploeggenoten af te ronden, maar had wellicht niet gerekend op de ultieme versnelling van de Franse kampioen. “Ik wist na afloop niet eens wie als eerste, tweede en derde over de streep waren gekomen. We moesten echt wachten op de fotofinish. Het was zeer nipt.”

De renner van BORA-hansgrohe probeert zijn sprintnederlaag te relativeren. “Ik heb in het verleden weleens gewonnen met enkele centimeters, vandaag verlies ik dan met enkele centimeters. Dit hoort nu eenmaal bij het sprinten. Ik ging vandaag vol voor de zege en de ploeg heeft geweldig gereden.”

“Ik wil de puntentrui behouden”

Sagan gaf onderweg een teken aan zijn ploeggenoten om te versnellen op de enige klim van de dag, in de hoop zo de intrinsiek snellere sprinters overboord te gooien. Het bleek de doodsteek voor Fernando Gaviria, die moest lossen en nooit meer wist terug te keren in het peloton. Démare wist zich echter wel voorin te handhaven.

Sagan werd na afloop overigens wel het podium opgeroepen om de paarse puntentrui in ontvangst te nemen. De drievoudige wereldkampioen heeft na vier etappes een voorsprong van vijf punten op Démare: 57 om 52. “Ik ga proberen om deze trui te behouden”, klinkt het ambitieus.