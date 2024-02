Rui Oliveira breekt spaakbeen bij val in Omloop Het Nieuwsblad

UAE Emirates moet het de komende weken doen zonder Rui Oliveira. De 27-jarige Portugees ging zaterdag in de Omloop Het Nieuwsblad tegen de grond en kampt met een breuk in zijn spaakbeen.

“Rui Oliveira heeft helaas zijn linker spaakbeen gebroken, nadat hij betrokken was bij een val tijdens de Omloop het Nieuwsblad”, laat UAE Emirates weten via social media. “Zijn arm is geïmmobiliseerd. Zodra hij weer thuis is, volgt er een verdere behandeling.” Het gaat om een ‘minimaal verplaatste breuk.’

Oliveira stond ook op de planning voor Kuurne-Brussel-Kuurne, maar wordt in deze klassieker vervangen door Gibbe Staes. De nog maar 18-jarige Belg komt sinds dit jaar uit voor de opleidingsploeg van UAE Emirates, UAE Team Emirates Gen Z. Staes werd eerder dit jaar ook al ingezet in enkele Spaanse elitekoersen.

Tegenvaller

Het wegvallen van Rui Oliveira is voor UAE Emirates overigens een fikse tegenvaller, met het oog op de komende voorjaarsklassiekers. De Portugees – die ook uitkomt op de baan – was vorig jaar nog negende in de Omloop Het Nieuwsblad en de laatste weken uitstekend op dreef. Oliveira was al tweede in een rit in de Volta ao Algarve en snelde in de AlUla Tour naar twee top 10-noteringen.