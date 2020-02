Rui Costa: “Zwaaibeweging was zelfbescherming” woensdag 5 februari 2020 om 18:49

Rui Costa bevond zich in het oog van een storm van de Saudi Tour. In de tweede etappe werd hij ervan beticht een valpartij te hebben veroorzaakt na een zwaaiende beweging naar Reinhardt Janse van Rensburg. Volgens de Portugees beschermde hij juist zichzelf.

Een opvallend incident in de tweede rit van de Saudi Tour. In aanloop naar de laatste tien kilometer maakte Rui Costa met zijn rechterarm een zwaaiende beweging naar Reinhardt Janse van Rensburg, die vervolgens ten val kwam. Daarbij ging nog een aantal renners onderuit. Het leverde de Portugees het nodige commentaar op van zijn collega’s.

“Dit is toch niet eerlijk. Handen moeten aan het stuur blijven”, schreef Enrico Gasparotto, NTT-ploeggenoot van Janse van Rensburg op zijn social media. Ook ploegmaat Roman Kreuziger deed een duit in het zakje. “Volgens mij is het gebruik van handen niet correct, zelfs niet als je in de leiderstrui rijdt. Hopelijk heeft de UCI deze video gezien.”

I think using hands is not correct,even having leader jersey! Hope @UCI_cycling will see this video!😡 pic.twitter.com/R1Y4OhoRQs — Roman Kreuziger (@Roman86_K) February 5, 2020

Ellendig

Costa reageerde even later zelf op het voorval. “Ik voel me ellendig over de valpartij van de renner van NTT Pro Cycling, waardoor ook andere renners vielen. Ik wil graag duidelijk maken dat het Reinhardt Janse van Rensburg was die per ongelijk naar mijn kant kwam. Met mijn zwaaibeweging wilde ik voorkomen dat ik zou vallen.”

Na de etappe kwam Van Rensburg persoonlijk naar de teambus van UAE Emirates, liet de Portugees weten. “Om te verduidelijken dat dit alles gebeurde doordat een ploeggenoot tegen hem aan stootte. Zijn gebaar wordt zeer op prijs gesteld. Daarmee is alles tussen ons opgehelderd, hopelijk is dat ook voor iedereen het geval.”