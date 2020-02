Sprinter Bonifazio verrast met late uitval in Saudi Tour woensdag 5 februari 2020 om 14:01

Niccolò Bonifazio heeft de tweede etappe gewonnen in de Saudi Tour. De Italiaan van Total Direct Energie won na een geslaagde aanval in de slotkilometer. Phil Bauhaus kwam te laat en eindigde als tweede, Nacer Bouhanni werd opnieuw derde.

De allereerste etappe van de eerste Saudi Tour ging naar Rui Costa, waardoor de Portugees van UAE Emirates als leider mocht beginnen aan de tweede rit naar Riyad. De etappe was met 182 kilometer meteen de langste van de gehele ronde. Het beloofde een behoorlijk pittige onderneming te worden, gezien de vele heuvels en de slecht bollende wegen op weg naar de finishplaats.

De kopgroep van de dag bestond uit Kévin Van Melsen, Joel Nicolau, Ángel Fuentes en Nikodemus Holler. Deze vier renners werkten voorbeeldig samen en reden lange tijd voorop, maar de sprintersploegen hadden de situatie onder controle en reden op kop voor een massasprint. De renners hoefden zich vandaag niet bovenmatig in te spannen, aangezien de wind niet gunstig stond voor het trekken van waaiers.

Vluchters redden het niet

Het was vooral uitkijken naar Mark Cavendish, Nacer Bouhanni en Niccolò Bonifazio, al kwam de Brit van Bahrain McLaren onderweg wel ten val. De schade bleek echter niet al te groot, waardoor Cavendish al snel weer zijn plaats kon innemen in het peloton. De vier koplopers werden op goed tien kilometer van de meet ingerekend, waardoor het alle hens aan dek was voor de rappe mannen met winstambities.

De nervositeit steeg met het naderen van de finish, wat resulteerde in een valpartij van onder meer Enrico Gasparotto, Reinardt Janse van Rensburg en Alessandro Covi. Ook Mark Cavendish werd opgehouden door de crash, maar de scherp ogende Brit wist razendsnel weer aan te sluiten bij het peloton. Dit was het sein voor de mannen van Bahrain McLaren om weer op kop te rijden.

Bonifazio met een atypische overwinning

We leken een sprint te krijgen tussen de snelste mannen in deze Saudi Tour, maar net als gisteren probeerde Heinrich Haussler – al dan niet onbedoeld – het met een late aanval. De ploegmaat van Cavendish kreeg sprinter Bonifazio met zich mee en de renner van Total Direct Energie voelde zijn moment gekomen.

De Italiaan wist zich met enkele stevige pedaalslagen te ontdoen van Haussler en bleef uit de greep van de opkomende Bauhaus en Bouhanni. Rui Costa blijft in het bezit van de leiderstrui, maar het verschil met Haussler en Bouhanni is zeer klein. Mark Cavendish offerde zich in de finale op voor ploeggenoot Bauhaus.