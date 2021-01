Rui Costa wil Tour de France overslaan met oog op olympische wegwedstrijd

Als het aan ex-wereldkampioen Rui Costa ligt, zal hij ook dit jaar de Ronde van Frankrijk niet betwisten. De gewezen rittenkaper wil zich dit jaar namelijk focussen op de olympische wegwedstrijd, zo stelt hij in gesprek met het Spaanse Ciclo21.

De voorlopige seizoensplanning van de wereldkampioen van Florence omhelst de Ronde van Valencia, Volta ao Algarve, Parijs-Nice, Ronde van het Baskenland, de Ardennenklassiekers, Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland. Daarna hoopt Costa na Sergio Paulinho in 2004 de volgende Portugees te worden die eremetaal behaalt in de olympische wegwedstrijd. De Tour past derhalve niet in zijn programma, vindt Costa.

“Ik zal wel naar de Tour gaan als het team dat zo bepaalt, die mogelijkheid kan niet worden uitgesloten.” Maar Costa is duidelijk over zijn intenties: de Tour skippen om te knallen in Tokio. “Er zijn renners die rechtstreeks van de Tour naar Tokio gaan om in het ritme te blijven, maar ik kom liever op tijd aan in Japan om te kunnen herstellen van de jetlag en om me aan te kunnen passen aan de omstandigheden.”

Het parcours van de wegwedstrijd vormt voor Costa nog een extra uitdaging. “Het parcours is heel zwaar. Voor mij betekent dat ik misschien wel magerder moet zijn dan ik ooit ben geweest”, zegt de 34-jarige Portugees, die in 2016 naar een tiende plaats reed in Rio de Janeiro.