zondag 10 september 2023 om 18:59

Rui Costa: “Vuelta stond eerst niet op de planning, maar ik wilde me bewijzen”

Rui Costa wachtte al sinds 2013 op een nieuwe ritzege in een grote ronde, maar slaagde daar in de 15e Vueltarit alsnog in. “De ploeg geloofde in mij vanaf het eerste moment”, lachte de Portugese voormalige wereldkampioen in het flashinterview.

Na negen seizoenen bij UAE Emirates en voorganger Lampre-Merida maakte Costa aan het begin van het jaar de overstap naar Intermarché-Circus-Wanty. “Een goede stap voor mij. Ik kon er het seizoen goed starten met enkele zeges, maar in de Tour liep het niet zoals ik had gewild. Daarna is het idee gekomen om me op te stellen in de Vuelta. Dat was eerst niet de bedoeling, maar ik voelde me goed in de Clasica San Sebastian en wilde me nog bewijzen.”

Mét succes, zo bleek vandaag. “De Vuelta is een belangrijke koers voor de ploeg. Het was een doel om voor ritzeges te gaan, en ik ben zo blij dat het is gelukt. Ik heb er hard voor moeten werken. Er komt veel werk kijken bij zo’n voorbereiding op een grote ronde wat de buitenwereld niet ziet.”

De finale verliep enorm chaotisch. Santiago Buitrago en Costa konden het niet met elkaar vinden, en Lennard Kämna kwam zelfs nog ten val. “Het was een vreemde situatie. Ik zag dat Kämna de bocht iets te snel in ging. We waren er al eens gepasseerd, en ik voelde dat het tricky kon worden. Daarna wilde Buitrago niet meer overnemen, maar dat is koers. Gelukkig kon ik het afwerken.”