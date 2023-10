zaterdag 14 oktober 2023 om 19:51

‘Rui Costa tekent bij EF Education-EasyPost’

Eerder deze week liet de manager van Rui Costa weten dat zijn renner in 2024 niet meer voor Intermarché-Circus-Wanty zal rijden en dat de Portugees al een contract had getekend bij een ander team. Dat team is volgens Ekstra Bladet het Amerikaanse EF Education-EasyPost. De Deense krant schrijft dat Costa al een contract heeft getekend bij de ploeg van Jonathan Vaughters.

Costa is inmiddels 37 jaar oud, maar nog niet versleten. In 2023 boekte hij vier overwinningen. Vroeg in het seizoen won hij de Trofeo Calvia, de Ronde van Valencia en een rit aldaar. In september volgde dan nog de zege in de vijftiende etappe van de Vuelta a España. De wereldkampioen van 2013 werd bovendien vierde in Strade Bianche en achtste in de Clásica San Sebastián.

In gesprek met O Jogo vertelde João Correia, de manager van Costa, dat zijn renner graag bij Intermarché-Circus-Wanty had willen blijven. De Belgische formatie had echter niet genoeg budget om de Portugees te behouden. “We hebben zo lang mogelijk gewacht. Rui hield van het team en het team hield van Rui”, aldus João Correia. “Maar we moesten een besluit nemen.”