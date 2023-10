donderdag 12 oktober 2023 om 17:56

Wegen Rui Costa en Intermarché-Circus-Wanty scheiden, Portugees zet carrière elders voort

Rui Costa zal volgend jaar niet meer voor Intermarché-Circus-Wanty rijden. Dat heeft zijn manager gezegd in een interview met het Portugese O Jogo. Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van de 37-jarige renner ligt, maar hij heeft al wel ergens een contract getekend.

Costa wilde graag blijven bij Intermarché-Circus-Wanty, maar de Belgische formatie heeft niet genoeg budget om de Portugees te behouden. “We hebben zo lang mogelijk gewacht. Rui hield van het team en het team hield van Rui”, vertelt manager João Correia. “Maar we moesten een besluit nemen.”

Correira verwacht dat er volgende week bekend zal worden waar Rui Costa zijn carrière voort zal zetten. “Helaas is leeftijd nu een probleem bij de onderhandelingen met ploegen uit de WorldTour omdat elk team het volgende grote, jonge talent wil. Op 37-jarige leeftijd een overstap maken, is lastig. Maar Rui heeft laten zien dat hij een van de beste wielrenners ter wereld is. Hij had opties en wij geloven dat dit sportief gezien de beste kans is. Hij zal de vrijheid hebben.”

In 2023 boekte Costa vier overwinningen. Vroeg in het seizoen won hij de Trofeo Calvia, de Ronde van Valencia en een rit aldaar. In september volgde dan nog de zege in de vijftiende etappe van de Vuelta a España. De wereldkampioen van 2013 werd bovendien vierde in Strade Bianche en achtste in de Clásica San Sebastián.