Rui Costa kopman bij UAE Emirates in de Algarve

UAE Emirates heeft de zeven renners bekendgemaakt die woensdag van start gaan in de Volta ao Algarve. Thuisrijder Rui Costa is door de ploeg als kopman aangewezen voor de vijfdaagse ronde. De Portugees was vorig jaar vierde in het eindklassement.

Voor Costa wordt het alweer zijn achtste deelname aan de Portugese etappekoers. Vijf keer was de 34-jarige wereldkampioen van Firenze (2013) bij de beste zes in het klassement. In 2014 reed hij zijn beste uitslag en was hij derde. In Romandië liet hij vorige week nog zien dat zijn niveau op peil is: hij eindigde er net buiten de top-10.

Met Andrés Camilo Ardila heeft het WorldTeam nog een troef in handen. Ook Costa’s landgenoten de broers Ivo en Rui Oliveira willen zich laten zien op hun thuisgrond.

Selectie UAE Emirates voor Volta ao Algarve 2021 (5-9 mei)

Camilo Ardila

Rui Costa

Ryan Gibbons

Vegard Stake Laengen

Ivo Oliveira

Rui Oliveira

Oliviero Troia