Rui Costa eerste leider in Saudi Tour na waaieretappe

Rui Costa is de eerste leider in de Saudi Tour. De coureur van UAE Emirates bleek in een spurt heuvelop nog over de beste benen te beschikken na een zware waaieretappe. Tweede werd Heinrich Haussler, derde Nacer Bouhanni.



Waaiers in de woestijn! In het verleden zagen we ze al heel vaak. En zo zagen we ze ook dinsdag in de eerste etappe van de Saudi Tour, die voor het eerst op de wielerkalender stond.

Bahrain-McLaren trekt waaier

Het was Bahrain-McLaren dat op 75 kilometer van de streep de knuppel in het hoenderhok gooide. Mark Cavendish werd door zijn nieuwe ploeg in een zetel gebracht, want andere sprinters – behalve Nacer Bouhanni – werden uit deze waaier gereden en de Brit zat met maar liefst vier ploeggenoten mee.

Bahrain-McLaren haalt kopgroep met De Rooij terug

Binnen twintig kilometer reed de eerste waaier onder aanvoering van Bahrain-McLaren naar de kopgroep toe, die een maximale voorsprong kende van vijf minuten. Opvallende naam in deze kopgroep was de Nederlander Jesse de Rooij (21), die dinsdag zijn debuut voor het continentale Bike Aid maakte. Nadat de kopgroep tot de orde werd geroepen door de eerste waaier, verdween de Nederlander van het strijdtoneel.

Waaier met Cavendish, Costa en Bouhanni

De eerste waaier was ongeveer 25 renners groot. Naast Bahrain-McLaren (Phil Bauhaus, Mark Cavendish, Heinrich Haussler en Marcel Sieberg) waren Rui Costa, Tom-Jelte Slagter, Niki Terpstra, Jens Debusschere en Nacer Bouhanni enkelen van de namen die zich vooraan meldden.

Tweede waaier komt terug

De tweede waaier leek verslagen te zijn toen de voorsprong van de eerste waaier was opgelopen tot een minuut, maar in de laatste dertig kilometer kreeg de tweede waaier de kop van de wedstrijd weer in zicht op de lange en rechte woestijnwegen. Het verschil? Nog maar dertig seconden.

Vier coureurs wagen hun kans

Een hergroepering liet daarna niet lang op zich wachten, waarna bijna alle sprinters zich weer aan het front meldden. Op dat moment reden er weer vier coureurs weg. Bert De Backer, Andreas Kron, Evaldas Siskevicius en Heinrich Haussler waren de coureurs die op jacht gingen naar de eerste zege en de leiderstrui.

Rui Costa eerste leider

Toen de vier vooraan met nog tien kilometer een voorsprong van dertig seconden hadden, begonnen ze erin te geloven. Het bleek valse hoop te zijn: de eerste etappe van de Saudi Tour draaide ‘gewoon’ uit op een sprint. Al werden zij pas honderd meter voor de steil oplopende finish teruggehaald door een Portugees. Het was Rui Costa die nog over de beste benen bleek te beschikken en zo de eerste etappe naar zich toetrok. Tom-Jelte Slagter was op de vierde plaats de beste Nederlander.