Rugproblemen spelen weer op bij Thibaut Pinot

Thibaut Pinot is niet ongeschonden uit de Tour des Alpes-Maritimes et du Var gekomen. De klimmer van Groupama-FDJ heeft opnieuw last van zijn rug, zo liet hij na afloop van de slotrit weten aan L’Équipe. “Ik weet niet of het weer zorgwekkend is”, gaf Pinot aan.

In de zware slotrit naar Blausasc kwam Pinot als vijftigste over de finish, op meer dan twaalf minuten van rit- en eindwinnaar Gianluca Brambilla. Daardoor zakte hij in het klassement van de twaalfde naar de 35ste plaats in het klassement.

“We zullen maar zeggen dat het een beetje moeizaam ging”, vertelt Pinot. “Met mijn rug gaat het niet geweldig. Ik kwam hier in de Tour du Var om antwoorden te krijgen en die heb ik ook. Het zijn geen goede antwoorden, maar het ik heb er tenminste een paar. Ik weet niet of het weer zorgwekkend is. Ik ga er rustig met het team over praten, maar de eerste signalen zijn niet heel goed.”