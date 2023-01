Programma Mathieu van der Poel met klassiekers en Tour de France, geen Amstel Gold Race

Video

Mathieu van der Poel kent een groot deel van zijn wegprogramma voor 2023. De absolute kopman van Alpecin-Deceuninck zal te zien zijn in bijna alle grote voorjaarsklassiekers en zal voor het tweede jaar op rij starten in de Tour de France. “Het is bijna een kopie van twee jaar terug”, zegt hij. Wat voorlopig ontbreekt in zijn kalender: de Amstel Gold Race.

Momenteel werkt Van der Poel in Spanje een trainingsstage af in voorbereiding op het wegseizoen, maar ook in voorbereiding op het WK veldrijden van begin februari in ‘zijn’ Hoogerheide. Na dat wereldkampioenschap neemt hij een maand rust, alvorens hij in Italië zijn wegseizoen aftrapt.

‘Niet dat ik Roubaix hoger plaats dan de Ronde’

De 27-jarige Nederlander kiest voor Strade Bianche als eerste koers in het voorjaar. Vervolgens zal hij zich in Tirreno-Adriatico voorbereiden op de rest van de klassiekers, te beginnen met Milaan-San Remo waar hij vorig jaar nog derde werd. Daarna wachten een aantal grote voorjaarsklassiekers in België, waaronder natuurlijk de Ronde van Vlaanderen die hij al twee keer won.

Ook Parijs-Roubaix staat op zijn programma. “De honger om ‘Roubaix’ te winnen is niet groter dan om Vlaanderen te winnen”, geeft hij toe. “Ik zou even blij zijn met Vlaanderen als met Roubaix, uiteraard. Roubaix heb ik wel nog niet gewonnen, dus dat zou wel mooi zijn om die bij te schrijven. Het is niet zo dat ik dat hoger plaats dan de Ronde.”

Voor nu staat daar een punt achter zijn voorjaar. Dat betekent dat we Van der Poel niet gaan zien in de Amstel Gold Race, die hij in 2019 op fenomenale wijze won. Ook de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijdt hij niet.

Tour de France

In de zomer is de Tour de France het hoofddoel van MVDP, die uit zal zijn op revanche na zijn teleurstellende Tour van 2022. In aanloop daar naartoe rijdt hij de Ronde van Zwitserland. “Het is vrij vanzelfsprekend dat ik de Tour ga rijden. Het blijft een van de grootste evenementen in de sport. De voorbije twee jaar is het, door omstandigheden, misgegaan om tot het einde te gaan. Dat is dit jaar wel het doel”, zegt hij.

Wedstrijdprogramma Mathieu VAN DER POEL