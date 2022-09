‘Ruben Guerreiro op radar INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe’

Ruben Guerreiro kan rekenen op interesse van INEOS Grenadiers en BORA-hansgrohe. Dat meldt de Portugese website O Jogo. Guerreiro zou al akkoord zijn met zijn huidige ploeg EF Education-EasyPost voor een contract in 2023, maar dat lijkt nu toch onzeker te zijn.

De 28-jarige Portugees zou namelijk deze winter al een transfer kunnen maken. INEOS Grenadiers toonde in 2019 al eens interesse, maar toen koos Guerreiro voor het EF van manager Jonathan Vaughters. De Britse ploeg zou hem graag willen uitspelen in de heuvelklassiekers.

BORA-hansgrohe zou op haar beurt in Guerreiro een kopman zien voor de rittenkoersen van een week en een belangrijke schakel in bergetappes, bijvoorbeeld in dienst van de kopmannen tijdens grote rondes. De klimmer uit Portugal wist in 2020 een etappe en de bergtrui te winnen in de Giro d’Italia.

Dat Guerreiro onlangs is gewisseld van manager, zou duiden op ambities om een stap hogerop te maken in de WorldTour. Hij heeft João Correia verlaten en getekend bij Giuseppe Acquadro, die momenteel meerdere Zuid-Amerikaanse renners bij INEOS Grenadiers heeft rijden. Onder hen Egan Bernal, Andrey Amador en Richard Carapaz. Die laatste vertrekt in 2023 juist naar EF Education-EasyPost.