Rozetruidrager Almeida: “We kunnen er een mooie Giro van maken” maandag 5 oktober 2020 om 17:33

Joao Almeida zag maandag in de eerste bergetappe van de Giro d’Italia af, maar werd aan het einde van de rit beloond met de roze trui. De Portugees staat nu in exact dezelfde tijd als ritwinnaar Jonathan Caicedo. “Ik ben heel erg blij.”

“Ik voelde me vanaf het begin heel goed”, doet hij zijn verhaal in het flashinterview. “In de finale was het een lijdensweg tot de meet, maar ik wist dat ik de roze trui kon pakken.”

“Ik had nooit verwacht om in deze positie te komen. Ik besef het nog niet helemaal. Hopelijk komt dat morgen als ik wakker word.”

Almeida gaat er alles aan doen om de roze trui te verdedigen. “Het wordt een zware taak, maar we gaan alles geven. Ik heb sterke ploeggenoten dus we kunnen er een mooie Giro van maken.”