Roze trui López ziet Carapaz drie seconden dichterbij komen: “Kon er niets aan doen”

Richard Carapaz is de nieuwe nummer twee in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De kopman van INEOS Grenadiers won in de elfde etappe de tweede tussensprint van de dag en dus drie bonificatieseconden. Daardoor is hij nu Romain Bardet en João Almeida gepasseerd. “Ik kon er niets aan doen”, zegt roze trui Juan Pedro López in een eerste reactie.

Omdat de vroege vlucht al was ingerekend, lagen er woensdag bij de tussensprint in San Giovanni in Persiceto bonificaties voor de renners in het peloton. INEOS Grenadiers zette Carapaz vooraan af, waarna hij de drie seconden pakte. Zijn concurrenten in het algemeen klassement konden de Ecuadoriaan niet volgen, waardoor hij als enige favoriet profiteerde van de boni’s.

In het klassement is Carapaz nu tweede, op 12 seconden van López en in dezelfde tijd als Almeida. De rozetruidrager zat ook van voren bij de tussensprint in kwestie. “Ik zag dat hij voor de tijdbonus ging, maar ik ben niet zo snel als hij. Ik kon er niets aan doen”, aldus López in het flashinterview.

“Hoe dan ook, ik ben heel blij dat ik de roze trui nog minstens een dag mag dragen. Mijn ploeggenoten hebben geweldig werk gedaan vandaag. Ze vertellen mij altijd wat ik moet doen. Er waren ook wat lastige momenten vandaag, maar dankzij de ploeg ben ik daar goed doorheen gekomen”, zegt hij. López trekt morgen voor de achtste keer de roze trui aan.