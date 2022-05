Roze droom Juan Pedro López spat uiteen: “Ik ga door met dezelfde glimlach”

Juan Pedro López koerst vandaag, in de vijftiende etappe van de Giro d’Italia met aankomst in Cogne, weer in het normale tenue van Trek-Segafredo. Het zal even wennen zijn, aangezien de Spaanse klimmer de afgelopen tien dagen rondreed in de roze leiderstrui. In de rit naar Turijn moest López zijn directe concurrenten voor het klassement laten gaan.

López vocht in de gedenkwaardige etappe naar Turijn nog wel als een leeuw om de trui te verdedigen, maar moest op de laatste beklimming van de Superga lossen uit een elitegroepje met daarin de belangrijkste klassementsrenners. De jonge Spanjaard kwam in de finale de man met de hamer tegen en verloor in de laatste twintig kilometer nog meer dan vier minuten op zijn directe concurrenten.

In het klassement staat de 24-jarige renner nu negende, op 4m04s van de nieuwe rozetruidrager Richard Carapaz. López keek na afloop van de veertiende etappe terug op zijn ‘roze periode’. “Ik heb echt alles gegeven en ben eigenlijk best wel blij. De finale (naar Turijn, red.) was echt zwaar, maar ik heb toch lang kunnen volgen. Ik heb het geprobeerd, maar BORA-hansgrohe maakte er een enorm zware wedstrijd van”, vertelde hij aan de aanwezige journalisten.

“Ik had voor de start van deze Giro nooit gedacht dat ik tien dagen de roze trui zou dragen. Ik ga morgen (zondag, red.) kortom met dezelfde glimlach door.”