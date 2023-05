Roze droom Andreas Leknessund komt ten einde: “Trui langer gedragen dan gedacht”

Andreas Leknessund is klassementsleider af in de Giro d’Italia. De Noor van Team DSM droeg vijf dagen lang de roze trui, maar moest hem na de tijdrit naar Cesena weer afstaan aan Remco Evenepoel. “Ik verlies de trui, maar ik ben trots op de dagen die ik gehad heb in de roze trui”, blikt hij terug bij Eurosport.

Leknessund zette een negentiende tijd neer na 35 kilometer, op 1.15 minuut van Evenepoel. Daardoor is hij nu weggezakt naar de zesde plaats in het algemeen klassement. “Vandaag was niet mijn beste tijdrit, maar ik heb alles gegeven. Het was wel super cool om de laatste te zijn aan de start”, aldus de 23-jarige Noor.

“Ik ben niet teleurgesteld dat ik het roze verlies, want dit had ik wel verwacht. Ik heb de trui langer gedragen dan gedacht”, blikt Leknessund terug. “En nu ik niet meer in het roze rijd, gaan we anders koersen. Dit is een goede Giro voor de vluchters en daar geef ik zelf nu ook de voorkeur aan. Er komen nog meer kansen aan en daar kijk ik naar uit.”

