Roy van den Berg wint bike-off en mag als starter op de teamsprint mee naar Tokio

Roy van den Berg mag zich opmaken voor de Olympische Spelen in Tokio. De 32-jarige baanwielrenner won vandaag de bike-off voor de laatste plek in de nationale sprintploeg. Van den Berg versloeg Theo Bos en Nils van ’t Hoenderdaal.

Roy van den Berg, Theo Bos en Nils van ’t Hoenderdaal namen het vandaag in het Zwitserse Grenchen tegen elkaar op om de laatste olympische plek in de nationale sprintploeg. Van den Berg, Bos en Van ’t Hoenderdaal leefden al enige tijd in volledige afzondering toe naar de bike-off, die in het Velodrome Suisse van Grenchen werd gehouden.

Om te bepalen wie de laatste plaats in de sprintploeg naast Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli verdient, reden de drie sprinters elk drie ronden, met pauzes van 35 minuten, vanuit een staande start. De individuele tijden werden bij elkaar opgeteld, om te kijken wie gemiddeld de snelste was na de drie sessies.

Van den Berg werd vooraf al beschouwd als de grote favoriet voor de bike-off. De 32-jarige renner uit Kampen was de laatste jaren al een vaste waarde in de teamsprint. Zo pakte Van den Berg met zijn collega-teamsprinters de wereldtitel in 2019 en 2020. “Met deze starter erbij zijn de vier sprinters die naar Tokio gaan bekend. Vanuit deze vier renners worden ook de plekken op de individuele sprint en de keirin ingevuld”, zo liet KNWU-Thorwald Veneberg al weten aan de NOS.