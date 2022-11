Roy Eefting verlaat Allinq CT en tekent bij Duitse formatie Maloja Pushbikers

Roy Eefting zal volgend jaar niet meer uitkomen voor het Allinq Continental Cyclingteam. De 33-jarige baan- annex wegrenner heeft een eenjarig contract getekend bij Maloja Pushbikers, een continentale ploeg uit Duitsland.

We kennen Eefting vooral van zijn successen op de baan. Zo veroverde de Drentse renner vorige maand nog een bronzen medaille op het onderdeel Scratch tijdens het WK baanwielrennen in Saint-Quentin-en-Yvelines, ten westen van de Franse hoofdstad Parijs. Ook was hij al vicewereldkampioen op dit onderdeel en greep hij twee jaar geleden, op het WK in Berlijn, brons in de puntenkoers.

De ervaren Nederlander heeft echter ook al zijn sporen verdiend in het wegwielrennen, en dan met name in de wat meer exotische wielerwedstrijden. Zo won de rappe Eefting in het verleden al twee etappes in de Tour of Qinghai Lake en was hij tevens succesvol in de Tour of Xingtai en Tour of Quanzhou Bay. De sprinter wil in 2023 graag weer een internationaal programma afwerken, zo meldt Cyclingonline.

Maloja Pushbikers, de nieuwe ploeg van Eefting, heeft met Filippo Fortin nog een bekende renner in de gelederen. De inmiddels 33-jarige Italiaan kwam in het verleden uit voor onder meer Team Type 1, Bardiani-CSF en Cofidis, maar koerst alweer enkele jaren op continentaal niveau.