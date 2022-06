Roxane Knetemann stopt als pedagoog en koerscoach bij TalentNED

Roxane Knetemann legt haar functie bij TalentNED neer. De ex-prof was het afgelopen half jaar koerscoach en pedagoog bij het junioren vrouwenteam, maar merkt nu dat dit niet te combineren valt met haar persoonlijke leven en haar andere werkzaamheden. Knetemann is onder andere actief als wielercommentator bij de NOS.

TalentNED wil jonge talentvolle Nederlandse sporters de faciliteiten en begeleiding bieden om zich te ontwikkelen. Naast een mountainbike- en schaatsteam, begon TalentNED vorig jaar ook een wielerploeg met junioren vrouwen. Vanaf augustus 2021 wonen de rensters samen in Enschede, 2022 is het eerste wedstrijdseizoen. Knetemann was er vanaf het begin bij.

“Ik vind het plan van TalentNED super mooi”, zegt Knetemann op de site van TalentNED. “Het idee om sporters samen te brengen onder één dak en ze een intensieve vorm van begeleiding te bieden met het oog op groei en ontwikkeling, zowel op sportgebied maar ook op persoonlijk vlak, spreekt me nog steeds heel erg aan. Ik heb alleen gemerkt hoeveel dat van je vraagt en helaas valt dit voor mij niet te combineren met mijn leven thuis.”

“Daardoor ben ik niet op mijn best en dat is iets waar ik last van heb. Het wielerteam verdient iemand die net als Stefan (van Klink, de andere verantwoordelijke bij het team, red.) alles met volle overgave doet. Ik kan dat helaas niet bieden.”

Ook de afstand is een probleem voor Knetemann, die in het Friese Terwispel woont. “Woonde ik maar in Twente, dan was ik er het grootste deel van de week geweest. Voor mij voelt het heel gek om nu midden in het seizoen weg te gaan, maar tegelijkertijd weet ik dat dit de beste keuze voor mij en voor de sporters is. Ik wens de schaatsers, mountainbikers, de staf en met name de meiden van de wielerploeg het allerbeste toe en hoop dat ik over een aantal jaren kan juichen voor succesvolle oud-TalentNED sporters.”