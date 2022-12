Roxane Fournier van SD Worx naar St Michel-Mavic-Auber93

Roxane Fournier doet een flinke stap terug. De 31-jarige Française kwam de voorbije twee seizoenen uit voor SD Worx, maar rijdt in 2023 in het tenue van het bescheiden St Michel-Mavic-Auber93.

Voor Fournies is het een terugkeer op het oude nest, aangezien ze in het verleden al eens reed voor wat we nu kennen als St Michel-Mavic-Auber93. De renster kwam daarna uit voor FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope, Movistar, Chevalmeire Cycling Team en dus SD Worx. “Nu keer ik na tien jaar weer terug bij Auber. Ik ben superblij en gemotiveerd om weer voor het team uit komen, waar ik in 2012 mijn eerste UCI-successen behaalde.”

Fournier boekte in haar carrière al negen profoverwinningen, al dateert haar laatste zege wel van 2016. Ze won ritten in de Tour de Bretagne Féminin (2x), Trophée d’Or Féminin, Tour of Chongming Island, de Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche, Tour of Zhouslan Island en La Route de France (2x). Ook was ze in 2015 de sterkste in de Grand Prix Dottignies.

In dienst van SD Worx reed ze vooral in een ondersteunende rol voor kopvrouwen als de inmiddels gestopte Anna van der Breggen, Demi Vollering en Lotte Kopecky. Ze kwam dit jaar tot 28 koersdagen.