Rotterdam organiseert profcriterium voor vrouwen op Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam hoopt binnen een paar jaar opnieuw het Grand Départ van de Tour de France binnen te halen. In opmaat naar de nieuwe Tourstart organiseren ze vanaf dit jaar het Rotterdam Cycling Festival. Onderdeel van dit driedaagse evenement is het Rotterdam Cycling Women’s Criterium.

De havenstad mikt niet alleen op de start van de Tour de France voor mannen, maar ook op de Tour de France Femmes. De achtdaagse Tour voor vrouwen zal deze zomer voor het eerst in Frankrijk verreden worden.

Grand Départ

Wanneer Rotterdam het Grand Départ opnieuw mag organiseren is nog niet bekend. De verwachting is dat het op z’n vroegst pas in 2025 zal zijn, omdat er anders drie buitenlandse Grand Départs op rij zouden zijn. Gisteren maakte wedstrijdorganisator ASO bekend dat de Tour volgend jaar in het Spaanse Bilbao begint. Dit jaar is de Deense hoofdstad Kopenhagen de startplaats van het grootste wielerevenement ter wereld. In Rotterdam verwachten ze dat in 2024 een Franse stad de voorkeur krijgt.

In aanloop naar een mogelijke nieuwe Tourstart wil Rotterdam, dat in 2010 al een keer het Grand Départ organiseerde, haar fietsbeleid blijven promoten (meer fietsen en wielrennen voor top- en breedtesport), met niet alleen aandacht voor het mannenwielrennen, maar ook het vrouwenwielrennen.

Hoogtepunt van het nieuwe Cycling Festival zal op zondag 17 juli het Rotterdam Cycling Women’s Criterium zijn. Een internationaal profcriterium voor vrouwen op en rond Rotterdam The Hague Airport. “We willen een grote start op de landingsbaan houden. Het is nog niet definitief, maar de aanvraag ligt er”, zegt Michael Zijlaard, die namens het projectteam het criterium organiseert. “We mikken op een zestigtal deelnemers waaronder enkele grote namen.”

Rotterdam Cycling Women’s Criterium

Het parcours van de omloop is nog niet definitief. Gekeken wordt naar een start op de landingsbaan en daarna een omloop van een zevental kilometer in de directe omgeving. De finish komt naar alle waarschijnlijkheid op het afgesloten parcours van wielerclub RWC Ahoy te liggen, dat grenst aan de luchthaven.

Rondom het evenemententerrein kunnen toeschouwers de Tour de France op grote schermen bekijken. Op zondag 17 juli rijdt het Tourpeloton een tweehonderd kilometer lange rit van Rodez naar Carcassone.

“Met het Rotterdam Cycling Festival willen we niet alleen in het jaar dat de Tour de France naar de stad komt de fiets centraal stellen, maar ook in de jaren voorafgaand én daarna”, aldus Zijlaard.

Na afloop van het criterium volgt de Leontien & Wendy Ladies Ride, een toertocht voor alleen vrouwelijke fietsrecreanten met Leontien van Moorsel en Wendy van Dijk als boegbeelden. Andere onderdelen van het fietsfestival zijn de officiële toertocht l’Étape Rotterdam by Tour de France, de Ronde van Katendrecht en een Tour de France Café en Museum.

Grand Départ Tour de France

2022: Kopenhagen

2023: Bilbao

2024: Nog niet toegekend, vermoedelijk Frankrijk

2025: Nog niet toegekend, Rotterdam kandidaat