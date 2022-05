Rota kan leven met tweede plaats: “Oldani was sterker en sneller”

Lorenzo Rota boekte vandaag bijna de eerste zege uit zijn profcarrière. De Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert mocht in de twaalfde etappe van de Giro d’Italia, met finish in Genova, sprinten voor de overwinning. Rota moest echter de duimen leggen voor zijn landgenoot Stefano Oldani.

Intermarché-Wanty-Gobert, de ploeg van Rota, is bezig aan een zeer opvallende Giro. De Belgische formatie mocht al een keer juichten in de Italiaanse ronde, met dank aan zijn goudhaantje Biniam Girmay, en doet met Domenico Pozzovivo en Jan Hirt nog volop mee voor een goed eindklassement. En Rota bezorgde zijn ploeg vandaag bijna een tweede ritzege, maar de 26-jarige renner moest één renner laten voorgaan aan de streep.

“Ben er zeker van dat ik met deze benen nog kansen zal krijgen”

Rota had voor de start van de rit al stoute plannen, zo vertelde hij na afloop aan Cycling Pro Net. “We hadden het vanmorgen al over deze etappe. Dit zijn voor mij erg goede etappes en ik voel me ook steeds beter worden in deze Giro. Daar ben ik wel blij mee. Aan de andere kant ben ik wel een beetje teleurgesteld. De finale had beter kunnen verlopen.” Toch kan Rota leven met zijn tweede plaats. “Stefano was vandaag sneller en sterker. Ik ben dus wel blij met het resultaat.”

In de finale moest Rota opboksen tegen Oldani en Gijs Leemreize. “Toen de renner van Jumbo-Visma aanviel, voelde ik wel de pijn in mijn benen. Ik besloot Stefano te volgen en hij wist het verschil te overbruggen. Uiteindelijk won Stefano met een halve fietslengte voorsprong. Dat hoort nu eenmaal bij het wielrennen”, aldus Rota, die zeker nog niet klaar is in deze Giro. De Italiaan ziet nog genoeg kansen voor zichzelf. “Ik ben er zeker van dat ik met deze benen nog kansen zal krijgen.”