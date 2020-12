Rory Sutherland aan de slag als coördinator bij Australische wielerbond

Rory Sutherland, die zich nu een maand een ex-wielrenner mag noemen, gaat aan de slag als ‘elite road coordinator’ bij de Australische wielerbond. “Ik voel me onwijs vereerd om deel uit te maken van de Australische bond”, zo laat de inmiddels 38-jarige Sutherland weten in een persbericht.

De ex-renner van onder meer Rabobank, Tinkoff-Saxo, Movistar, UAE Emirates en Israel Start-Up Nation zal als coördinator van het wegwielrennen intensief gaan samenwerken met de Australische coureurs, en dan met name de renners die deel uitmaken van het IAPS-programma, een soort ontwikkelingsprogramma voor Australische wielerprofs.

Sutherland zal in de toekomst dus gaan samenwerken met renners als Rohan Dennis, Michael Matthews en Amanda Spratt. Het gaat om een parttime baan. “Dit geeft mij de mogelijkheid om iets terug te doen voor de sport. Ik heb tijdens mijn loopbaan ook ontzettend veel gehad aan het IAPS-programma. Ik kijk ernaar uit om met iedereen samen te werken.”

Korte en lange termijn

“We geloven dat Rory over ontzettend veel kennis en praktijkervaring beschikt, aangezien hij twintig jaar ervaring heeft in de wielersport. We kijken uit naar de samenwerking”, zo klinkt het vanuit de Australische wielerfederatie. “Rory zal zich allereerst richten op de Olympische Spelen van Tokio, om vervolgens plannen te maken voor de lange termijn.”