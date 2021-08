Roodhooft: “Mathieu heeft ons ruimte en tijd bezorgd om ons team uit te bouwen”

Alpecin-Fenix is na Deceuninck-Quick-Step de meest succesvolle ploeg in de drie grote rondes dit seizoen. De tweede ritzege van Jasper Philipsen in de Vuelta a España betekende al de vijfde etappewinst voor het Belgische ProTeam in Giro, Tour en Vuelta dit jaar. “Er zijn weinig teams die zulke cijfers kunnen voorleggen”, stelt manager Philip Roodhooft.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

De overwinning in Albacete ziet Roodhooft als een echte zege van de ploeg. “Hij is de aangewezen man om het af te maken, onze spits”, vertelt hij in Het Nieuwsblad over Philipsen. “Maar wij proberen inderdaad elke overwinning te beleven als een zege van het team. Een overwinning wordt alleen maar plezanter als ze het resultaat is van het collectief.”

“Het is niet niks wat we presteren. Al betrap ik mij erop dat we het op het moment zelf soms beleven alsof het normaal is”, geeft de manager aan. “Maar als ik dan twee weken later terugblik op bijvoorbeeld de Tour, besef ik dat zes dagen gele trui echt wel iets was. Ik vind het best wel goed dat we niet overweldigd worden door die zeges, want ’s anderendaags wacht een nieuwe rit en moeten we verder.”

“Maar ik weet nu al wel dat het een jaar is dat ons nog lang zal heugen. En het is nog niet gedaan, hè. Er komt nog wel wat aan: de rest van de Vuelta, het WK, ­Parijs-Roubaix”, somt Roodhooft op. In die koersen rekent Alpecin-Fenix vooral op Mathieu van der Poel, al kampt de Nederlander momenteel met rugklachten.

‘Plicht tegenover Mathieu dat niet alle druk op zijn schouders terechtkomt’

Toch zijn het ook Tim Merlier en Philipsen die de ploeg succes bezorgen. “Het was al jaren onze ambitie om als team meer te zijn dan Mathieu. Die ambitie uitspreken is één zaak, ze waarmaken een tweede zaak. Daar hebben we elke dag hard voor gewerkt. Mathieu heeft voor ons tijd en ruimte gecreëerd om die ambitie waar te maken, want hij zorgde er altijd voor dat er gewonnen werd”, vertelt Roodhooft.

“En hij zorgt daar nog altijd voor. Het is tegelijk onze plicht tegenover Mathieu om ervoor te zorgen dat niet alle druk op zijn schouders terechtkomt. Ik denk dat we na vandaag (woensdag, red.) nog maar eens kunnen zeggen dat dat gelukt is. Of op zijn minst toch aan het lukken is.”