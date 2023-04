Ronde van Zwitserland presenteert parcours: “Ultieme test voor de Tour”

De organisatie van de Ronde van Zwitserland heeft vandaag het parcours voor de 2023-editie uit de doeken gedaan. In de achtdaagse rittenkoers krijgen de coureurs meerdere zware beklimmingen voorgeschoteld. Ook staan er twee tijdritten op het programma.

De 86ste editie van de Ronde van Zwitserland begint op zondag 11 juni met een tijdrit in Einsiedeln en eindigt een week later met een nieuwe chrono van St. Gallen naar Abtwil. Ook de klimmers en puncheurs komen onderweg aan hun trekken. “Onze Ronde van Zwitserland zal andermaal een lakmoesproef zijn voor renners die zich richten op de Tour de France”, vat wedstrijddirecteur Oliver Senn het samen.

Oud-prof en parcoursbouwer David Loosli staat in een persbericht stil bij de sleuteletappes. “Enkel de sterkste klimmers maken kans in het algemeen klassement. We hebben enkele zeer veeleisende etappes uitgetekend. Vooral de koninginnenrit op dag vijf (naar La Punt, red.) met passages over de Furka,- Oberalp en Albulapas zal het uiterste vragen van de renners.”

Op papier zijn vijf van de acht etappes cruciaal voor het algemeen klassement. Het gaat om de twee tijdritten en de bergetappes naar respectievelijk Villars-sur-Ollon, Leukerbad en La Punt. Ook de zesde etappe naar Oberwil-Lieli is nog zeer uitdagend: de renners moeten die dag bijna 3.300 hoogtemeters overwinnen. De sprinters komen er bekaaid vanaf, al is een sprint op weg naar Nottwil en Weinfelden niet uitgesloten.

De Ronde van Zwitserland zal dit jaar 23 ploegen verwelkomen voor de 86ste editie van de meerdaagse wielerronde. Naast de achttien WorldTeams zijn ook vijf ProTeams van de partij van 11 tot en met 18 juni. Wat we ook al weten, is dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start zullen verschijnen.

Lees ook: Ronde van Zwitserland maakt deelnemende ploegen bekend

Parcours Ronde van Zwitserland 2023 (11-18 juni)

11/06 – Etappe 1: Einsiedeln – Einsiedeln (12,7 km, ITT)

12/06 – Etappe 2: Beromünster – Nottwil (173,7 km)

13/06 – Etappe 3: Tafers – Villars-sur-Ollon (143,8 km)

14/06 – Etappe 4: Monthey – Leukerbad (152,5 km)

15/06 – Etappe 5: Fiesch – La Punt (211 km)

16/06 – Etappe 6: La Punt – Oberwil-Lieli (215,3 km)

17/06 – Etappe 7: Tübach – Weinfelden (162,7 km)

18/06 – Etappe 8: St.Gallen – Abtwil (25,7 km, ITT)