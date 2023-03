Ronde van Zwitserland maakt deelnemende ploegen bekend

De Ronde van Zwitserland zal dit jaar 23 ploegen verwelkomen voor de 86ste editie van de meerdaagse wielerronde. Naast de achttien WorldTeams zijn ook vijf ProTeams van de partij van 11 tot en met 18 juni.

Het gaat om Lotto Dstny, TotalEnergies, Israel-Premier Tech en thuisformaties Q36.5 Pro Cycling en Tudor Pro Cycling. Deze ploegen nemen het dus op tegen de achttien WorldTeams, waaronder Jumbo-Visma, UAE Emirates, INEOS Grenadiers, Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck.

De 86ste editie van de Ronde van Zwitserland begint op zondag 11 juni in Einsiedeln. Verder trekken de renners onder meer naar Leukerbad, La Punt en Weinfelden, al is het nog wachten op de precieze details. Wat we al wel weten, is dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel aan de start zullen verschijnen.

De organisatie heeft tevens de deelnemende ploegen bekendgemaakt voor de vrouwenversie van de Ronde van Zwitserland (17-20 juni). Negentien teams trekken in juni naar het Alpenland voor de vierde editie van de wielerkoers. Zo zijn onder meer SD Worx, Trek-Segafredo, Movistar en Team DSM van de partij.